В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась вечером 26 ноября. Автомобилем Renault управлял 54-летний водитель. Он совершил наезд на 32-летнюю женщину и ее 7-летнего ребенка.

Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму.

Мама и дочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.

Оба пешехода получили телесные повреждения. Девочка была госпитализирована, а женщина была отпущена домой после осмотра.

Проводится проверка.