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В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь

27 ноября 2019 14:27
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Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму.  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась вечером 26 ноября. Автомобилем Renault управлял 54-летний водитель. Он совершил наезд на 32-летнюю женщину и ее 7-летнего ребенка.  

В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома     

Мама и дочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.  

Оба пешехода получили телесные повреждения. Девочка была госпитализирована, а женщина была отпущена домой после осмотра.  

Проводится проверка.  

В середине ноября в Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек – здесь подробнее.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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