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Женщина 5 дней блуждала по лесу. В Поставском районе 90-летнюю пенсионерку нашли с помощью вертолёта

11 июля 2018 15:49
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Новости Беларуси. В Поставском районе нашли 90-летнюю бабушку, которая пять дней блуждала в лесу.

По информации МЧС, в авиационный отряд спасателей  обратились сотрудники Поставского РОВД 11 июля. Они уже пять дней занимались поисками пропавшей пенсионерки. Женщина ушла из дома для сбора лекарственных трав и пропала.

Было начато обследование лесного массива вблизи деревни, где пропала пенсионерка. Для этого был использован легкий многофункциональный вертолет Ecureuil AS 355. Благодаря ему была обнаружена женщина, которая лежала у опоры ЛЭП.

Спасатели приземлились неподалеку. Пенсионерка находилась в бессознательном состоянии, иногда приходила в себя и начинала говорить со спасателями. На борту вертолета была аптечка и вода. Пострадавшую передали врачам скорой помощи. Женщину доставили в медучреждение.

 Несколько советов, как не заблудиться в лесу (читать далее). 

# Спасение # происшествия

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