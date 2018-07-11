Офицер сил специальных операций погиб в ходе выполнения прыжка с парашютом

Новости Беларуси. Офицер ССО погиб в ходе выполнения прыжка с парашютом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. При проведении плановых прыжков с парашютом из-за резкого изменения силы ветра произошло гашение купола парашюта в приземном слое у майора Евгения Соловейко.

Мужчина получил травмы, которые не были совместимы с жизнью.

На месте работает комиссия Министерства обороны, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь.