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Офицер сил специальных операций погиб в ходе выполнения прыжка с парашютом

11 июля 2018 13:11
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Новости Беларуси. Офицер ССО погиб в ходе выполнения прыжка с парашютом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. При проведении плановых прыжков с парашютом из-за резкого изменения силы ветра произошло гашение купола парашюта в приземном слое у майора Евгения Соловейко.

Мужчина получил травмы, которые не были совместимы с жизнью.

На месте работает комиссия Министерства обороны, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь. 

# Несчастный случай # происшествия

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