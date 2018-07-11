Прямой эфир

Под Лидой 19-летний парень залез на крышу автомобиля на ходу и упал на дорогу

11 июля 2018 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лидском районе молодой человек залез на крышу автомобиля во время его движения.

По информации УВД Гродненского облисполкома, за рулем Renault находился 18-летний водитель, а его 19-летний друг был пассажиром транспортного средства.

Молодые люди решили побаловаться во время движения. Пассажир забрался на крышу автомобиля, не удержался и упал на дорогу. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

Накануне в сети появилось видео, где девушка танцует на мотоцикле на дорогах Минска (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуховичском районе водитель Mercedes погиб после столкновения с фурой
11 июля 2018 08:11

В Пуховичском районе водитель Mercedes погиб после столкновения с фурой

Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе
10 июля 2018 21:31

Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе

В Борисове горел цех по производству ватина: кадры с места ЧП
10 июля 2018 21:06

В Борисове горел цех по производству ватина: кадры с места ЧП