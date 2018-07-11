Под Лидой 19-летний парень залез на крышу автомобиля на ходу и упал на дорогу

Новости Беларуси. В Лидском районе молодой человек залез на крышу автомобиля во время его движения.

По информации УВД Гродненского облисполкома, за рулем Renault находился 18-летний водитель, а его 19-летний друг был пассажиром транспортного средства.

Молодые люди решили побаловаться во время движения. Пассажир забрался на крышу автомобиля, не удержался и упал на дорогу. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».