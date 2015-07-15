Уйти и... вернуться. Несколько советов, как не заблудиться в лесу

В лесах Беларуси ежегодно пропадают сотни человек. Чтобы не оказаться в их числе следует соблюдать несколько правил и рекомендаций.

Перед тем, как отправиться в поход, обязательно сообщите близким о своём намерении. Предполагаемом маршруте и времени, когда планируете вернуться. Оденьтесь удобно и подумайте о выборе одежды. Желательно, чтобы она была яркой. Так вас смогут легче найти.

Прежде чем углубиться в зелёную чащу, обратите внимание на солнце и запомните, с какой стороны оно расположено. Если вы заблудились, то вам придётся двигаться по той же дороге. Небесное светило должно быть расположено с другой стороны. Старайтесь запоминать необычные деревья и коряги. Если компаса под рукой нет, помогут определит верное направление помогут известные методы. Муравьи обычно располагаются с южной стороны деревьев. А с северной стороны деревья чаще покрыты мхом и лишайником.

Если все-таки вам не удается найти выход из леса. Первое, что нужно сделать - успокойтесь. Попейте воды и попытайтесь мысленно восстановить маршрут. Прислушайтесь. Вполне возможно, что до вас дойдёт стук колёс или лай собак.

Не забывайте делать опознавательные знаки. Это могут быть насечки на дереве. Привязанный на ветке платок. Оставленная на видном месте кепка.

Если до вечера найти выход из леса не удалось, подготовьтесь к ночлегу. Сделайте убежище на подобие шалаша. Разожгите костер на каком-нибудь высоком месте вблизи большого дерева. Чтобы вас было легче найти.

Если вы сообщили вашим знакомым и близким о своем походе в зелёную часть, будьте уверены: вас ищут и обязательно найдут.