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«Жена среагировала, хотела дочку убрать». Очевидцы ДТП в Волковыске, где лихач сбил людей на остановке

12 апреля 2019 12:57
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Новости Беларуси. В Волковыске лихач на «Пежо» въехал в людей на автобусной остановке. Мужчина не справился с управлением и легковушку занесло на тротуар.

«Жена среагировала, хотела дочку убрать». Очевидцы ДТП в Волковыске, где лихач сбил людей на остановке-1

Водитель на скорости сбил трёх пешеходов: пенсионерку и маму с ребёнком, рассказали в программе «Экстренный вызов»

«Жена среагировала, хотела дочку убрать». Очевидцы ДТП в Волковыске, где лихач сбил людей на остановке-4

Очевидец:
Я стоял рядом. Дочку мою с женой забрали в больницу. Мы сначала не поняли. Жена среагировала, хотела дочку убрать. Ей ногу просто поломало — открытый перелом. Вон кровь.

«Жена среагировала, хотела дочку убрать». Очевидцы ДТП в Волковыске, где лихач сбил людей на остановке-7

Пострадавшие получили ушибы головного мозга, раны и ссадины. По информации инспекторов, водитель был трезв. Очевидцы наезда, как сообщается, попытались устроить самосуд.

# ДТП # происшествия

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