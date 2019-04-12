«Жена среагировала, хотела дочку убрать». Очевидцы ДТП в Волковыске, где лихач сбил людей на остановке

Новости Беларуси. В Волковыске лихач на «Пежо» въехал в людей на автобусной остановке. Мужчина не справился с управлением и легковушку занесло на тротуар.
Новости Беларуси. В Волковыске лихач на «Пежо» въехал в людей на автобусной остановке. Мужчина не справился с управлением и легковушку занесло на тротуар.
Водитель на скорости сбил трёх пешеходов: пенсионерку и маму с ребёнком, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Очевидец:
Я стоял рядом. Дочку мою с женой забрали в больницу. Мы сначала не поняли. Жена среагировала, хотела дочку убрать. Ей ногу просто поломало — открытый перелом. Вон кровь.
Пострадавшие получили ушибы головного мозга, раны и ссадины. По информации инспекторов, водитель был трезв. Очевидцы наезда, как сообщается, попытались устроить самосуд.