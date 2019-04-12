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У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет

12 апреля 2019 12:09
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Новости Беларуси. В Минске задержан крупный закладчик наркотиков. Им оказался 34-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет-1

У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет-3

У мужчины изъяли 150 таблеток, известных как экстези, более 25 граммов метамфетамина, 5 граммов марихуаны. В тайнике, который был скрыт в лесном массиве Минского района, было еще 70 граммов наркотиков. Во время обыска у задержанного также нашли газовый пистолет. Как пояснил сам закладчик, хранил его на всякий случай.

Знаешь, за что задержан?

У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет-6

Задержанный:
Да, за незаконный оборот наркотиков.

Есть что дома?

Задержанный:
Есть амфетамин в порошке, таблетки.

Сколько амфетамина?

Задержанный:

Грамм 10-20, таблеток 50-100, трава – грамм 5.

Когда в последний раз закладывал наркотики?

Задержанный:
Больше недели назад.

Где?

Задержанный:
За городом.

У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет-9

У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет-11

Как стало известно, преступную деятельность мужчина начал несколько месяцев назад. Забирал запрещенные вещества в интернет-магазинах, упаковывал в свертки, а затем раскладывал в парках столицы. Как раз в момент задержания мужчина направлялся с очередной партией.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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