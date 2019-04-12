У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет

Новости Беларуси. В Минске задержан крупный закладчик наркотиков. Им оказался 34-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У мужчины изъяли 150 таблеток, известных как экстези, более 25 граммов метамфетамина, 5 граммов марихуаны. В тайнике, который был скрыт в лесном массиве Минского района, было еще 70 граммов наркотиков. Во время обыска у задержанного также нашли газовый пистолет. Как пояснил сам закладчик, хранил его на всякий случай.

Когда в последний раз закладывал наркотики?

Как стало известно, преступную деятельность мужчина начал несколько месяцев назад. Забирал запрещенные вещества в интернет-магазинах, упаковывал в свертки, а затем раскладывал в парках столицы. Как раз в момент задержания мужчина направлялся с очередной партией.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.