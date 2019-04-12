У задержанного закладчика наркотиков из Минска нашли газовый пистолет

Новости Беларуси. В Минске задержан крупный закладчик наркотиков. Им оказался 34-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержан крупный закладчик наркотиков. Им оказался 34-летний житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У мужчины изъяли 150 таблеток, известных как экстези, более 25 граммов метамфетамина, 5 граммов марихуаны. В тайнике, который был скрыт в лесном массиве Минского района, было еще 70 граммов наркотиков. Во время обыска у задержанного также нашли газовый пистолет. Как пояснил сам закладчик, хранил его на всякий случай.
Знаешь, за что задержан?
Задержанный:
Да, за незаконный оборот наркотиков.
Есть что дома?
Задержанный:
Есть амфетамин в порошке, таблетки.
Сколько амфетамина?
Задержанный:
Грамм 10-20, таблеток 50-100, трава – грамм 5.
Когда в последний раз закладывал наркотики?
Задержанный:
Больше недели назад.
Где?
Задержанный:
За городом.
Как стало известно, преступную деятельность мужчина начал несколько месяцев назад. Забирал запрещенные вещества в интернет-магазинах, упаковывал в свертки, а затем раскладывал в парках столицы. Как раз в момент задержания мужчина направлялся с очередной партией.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.