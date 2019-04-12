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По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика

12 апреля 2019 10:41
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Новости Беларуси. В Брестской области развернута масштабная поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там вторые сутки ищут пропавшего двухлетнего мальчика.

Иван Волошин исчез вечером 10 апреля. Поначалу переполошилась вся деревня Любашки. Теперь поисковая операция охватывает практически весь Каменецкий район. Исследован каждый сантиметр на площади 640 гектаров. Водолазы проверили километры мелиоративного канала.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-1

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-3

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. В настоящее время также продолжаются оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. Широко используются возможности криминалистической техники. На месте происшествия находится криминалистическая лаборатория, также используются квадрокоптер и тепловизоры. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. К поискам подключились сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, погранкомитета и добровольцы.

Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-6

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-8

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-10

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика-12

# Пропавшие люди # происшествия # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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