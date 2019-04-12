Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Новости Беларуси. В Брестской области развернута масштабная поисковая операция. Там вторые сутки ищут пропавшего двухлетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Волошин исчез вечером 10 апреля.

Поначалу переполошилась вся деревня Любашки. Теперь поисковая операция охватывает практически весь Каменецкий район. Исследован каждый сантиметр на площади 640 гектаров. Водолазы проверили километры мелиоративного канала. К поискам подключились сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, погранкомитета и добровольцы.