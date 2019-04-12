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Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика

12 апреля 2019 07:39
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Новости Беларуси. В Брестской области развернута масштабная поисковая операция. Там вторые сутки ищут пропавшего двухлетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Волошин исчез вечером 10 апреля.

Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика-1

Поначалу переполошилась вся деревня Любашки. Теперь поисковая операция охватывает практически весь Каменецкий район. Исследован каждый сантиметр на площади 640 гектаров. Водолазы проверили километры мелиоративного канала. К поискам подключились  сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, погранкомитета и добровольцы.

Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика-4

Уже исследовано 640 гектаров. В Каменецком районе вторые сутки ищут пропавшего мальчика-6

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

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