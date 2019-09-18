Заживо закопали 26-летнего парня. Завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства в Полоцке

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства мужчины в Полоцке.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в апреле этого года. Правоохранители получили сообщение о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение – там находилось тело 26-летнего местного жителя.

Следствие сообщает, что 22 апреля у потерпевшего дома находились трое парней. Они распивали алкоголь. Произошла ссора, в результате которой мужчине были нанесены телесные повреждения и похищено имущество.

Тело хозяина дома закопали во дворе – здесь подробнее.

По заключению экспертов, смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой ЧМТ – это свидетельство того, что потерпевшего захоронили заживо.

Были допрошены обвиняемые и свидетели, проведены проверки показаний на месте, очные ставки. Были осмотрены места происшествий, в водоеме найдено орудие преступления – лопата, которой потерпевшему также причинялись телесные повреждения.

Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по статьям «Разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения», «Убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершенное группой лиц» УК РБ.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении третьего фигуранта дела, которому 20 лет. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек также привлечен в качестве обвиняемого на территории России за совершение преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. Продолжается решение вопроса об его экстрадиции.