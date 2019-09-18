Под Добрушем из-за косули фура выехала в канаву и застряла

Новости Беларуси. Под Добрушем из-за косули фура выехала за пределы проезжей части и застряла в мелиоративном канале. По информации УВД Гомельского облисполкома, ночью 12 сентября поступило сообщение о грузовом автомобиле, который съехал за пределы проезжей части на трассе М10 и застрял в мелиоративном канале.

Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

Водитель фуры рассказал прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции, что во время движения на дорогу выбежала косуля. Мужчина применил экстренное торможение, из-за чего грузовик занесло и он съехал с проезжей части в мелиоративный канал. Самостоятельно выехать из канавы водитель не смог, так как общий вес фуры составлял 35 тонн.

Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома