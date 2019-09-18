Под Добрушем из-за косули фура выехала в канаву и застряла
Новости Беларуси. Под Добрушем из-за косули фура выехала за пределы проезжей части и застряла в мелиоративном канале.
По информации УВД Гомельского облисполкома, ночью 12 сентября поступило сообщение о грузовом автомобиле, который съехал за пределы проезжей части на трассе М10 и застрял в мелиоративном канале.
Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома
Водитель фуры рассказал прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции, что во время движения на дорогу выбежала косуля. Мужчина применил экстренное торможение, из-за чего грузовик занесло и он съехал с проезжей части в мелиоративный канал. Самостоятельно выехать из канавы водитель не смог, так как общий вес фуры составлял 35 тонн.
Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома
Сотрудники ГАИ организовали прибытие двух мощных тракторов, которые попытались вытянуть большегруз. Попытка не увенчалась успехом, поэтому на место происшествия был направлен погрузчик. Увязшую фуру сразу удалось вытянуть тракторами. Ее обратно загрузили и сопроводили до места стоянки.
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