Трое парней убили жителя Полоцка и закопали его тело

Новости Беларуси. Трое парней подозреваются в жестоком убийстве мужчины в Полоцке.

По информации УВД Витебского облисполкома, 22 апреля правоохранители получили сообщение от местных жителей о том, что во дворе частого дома обнаружено захоронение.

Было установлено, что в нем находится тело 26-летнего мужчины с признаками криминальной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах».

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий была собрана информация о местонахождении и контактах погибшего накануне трагедии. Был установлен круг лиц, которых подозревают в причастности к преступлению.