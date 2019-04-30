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Трое парней убили жителя Полоцка и закопали его тело

30 апреля 2019 12:40
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Новости Беларуси. Трое парней подозреваются в жестоком убийстве мужчины в Полоцке.  

По информации УВД Витебского облисполкома, 22 апреля правоохранители получили сообщение от местных жителей о том, что во дворе частого дома обнаружено захоронение.  

Было установлено, что в нем находится тело 26-летнего мужчины с признаками криминальной смерти.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах».  

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий была собрана информация о местонахождении и контактах погибшего накануне трагедии. Был установлен круг лиц, которых подозревают в причастности к преступлению.  

Трое парней убили жителя Полоцка и закопали его тело -1

Фото: УВД Витебского облисполкома

Предварительно, четверо парней распивали алкогольные напитки и отдыхали дома у потерпевшего. Возникла ссора и гости причинили хозяину дома телесные повреждения, а затем закопали тело мужчины у него во дворе дома.  

В совершении преступления подозреваются трое. Двоих задержали в Полоцке, а третьего – в Московской области. Двое задержанных являются несовершеннолетними.  

17-летний и 16-летний подозреваемые были допрошены, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 20-летнего подозреваемого, который находится на территории России, решается вопрос об экстрадиции.  

Был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, проводятся неотложные следственные действия, допрашиваются свидетели и родственники погибшего. Назначен ряд экспертиз.  

Расследование уголовного дела продолжается.    

В начале апреля в Черикове произошло убийство учительницы и поджог ее дома.  

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы (читать далее).  

# Убийство # происшествия

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