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В Минском районе горело предприятие по переработке отходов

18 сентября 2019 08:02
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Новости Беларуси. В Минском районе на предприятии произошел пожар.

По информации МЧС Беларуси, утром 17 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на территории предприятия. Известно, что оно занимается переработкой и утилизацией отходов.

В Минском районе горело предприятие по переработке отходов-1

Фото: МЧС Беларуси

На место происшествия прибыли спасатели и оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

В Минском районе горело предприятие по переработке отходов-4

Фото: МЧС Беларуси

В результате происшествия уничтожены древесные отходы и повреждено оборудование предприятия. Причины возникновения огня устанавливают специалисты.

В Минском районе горело предприятие по переработке отходов-7

Фото: МЧС Беларуси

Недавно в Бресте горела железнодорожная прачечная. В результате пожара повреждено полтонны белья (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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