В Минском районе горело предприятие по переработке отходов

Новости Беларуси. В Минском районе на предприятии произошел пожар.

По информации МЧС Беларуси, утром 17 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на территории предприятия. Известно, что оно занимается переработкой и утилизацией отходов.