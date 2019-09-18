В Минском районе горело предприятие по переработке отходов

Новости Беларуси. В Минском районе на предприятии произошел пожар.
По информации МЧС Беларуси, утром 17 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на территории предприятия. Известно, что оно занимается переработкой и утилизацией отходов.
Новости Беларуси. В Минском районе на предприятии произошел пожар.
По информации МЧС Беларуси, утром 17 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на территории предприятия. Известно, что оно занимается переработкой и утилизацией отходов.
Фото: МЧС Беларуси
На место происшествия прибыли спасатели и оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
Фото: МЧС Беларуси
В результате происшествия уничтожены древесные отходы и повреждено оборудование предприятия. Причины возникновения огня устанавливают специалисты.
Фото: МЧС Беларуси
Недавно в Бресте горела железнодорожная прачечная. В результате пожара повреждено полтонны белья (читать далее).