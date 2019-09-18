В Минске мужчина украл у соседа около 4 тысяч долларов на свадьбу сына

Новости Беларуси. В Минске мужчина обокрал своего соседа, чтобы помочь сыну с организацией свадьбы.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 49-летний мужчина похитил у соседа около 4 тысяч долларов.

О такой крупной сумме денег мужчина узнал случайно во время разговора. Когда 23-летнего парня не было дома, то сосед проник в комнату молодого человека и забрал деньги.

Установлено, что похищенные деньги мужчина отправил своей семье на родину, чтобы помочь сыну в организации свадьбы.

Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.