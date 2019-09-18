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В Минске мужчина украл у соседа около 4 тысяч долларов на свадьбу сына

18 сентября 2019 09:50
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Новости Беларуси. В Минске мужчина обокрал своего соседа, чтобы помочь сыну с организацией свадьбы.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, 49-летний мужчина похитил у соседа около 4 тысяч долларов.  

О такой крупной сумме денег мужчина узнал случайно во время разговора. Когда 23-летнего парня не было дома, то сосед проник в комнату молодого человека и забрал деньги.  

Установлено, что похищенные деньги мужчина отправил своей семье на родину, чтобы помочь сыну в организации свадьбы.  

Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.  

В конце августа минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения (читать далее). 

# Кража # происшествия

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