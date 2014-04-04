Завод, работники которого купались в «молочной ванне», продал около 50 тонн продукции в 2014 году

Новости России. История, героями которой стали работники омского сырного завода, 4 апреля получила продолжение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео с омского сырного завода, сотрудники которого купались в «молочной ванне».

Владимир Маркин, официальный представитель СК России:

Дело будет расследоваться по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Напомним, скандал на омском заводе «Сыры» разгорелся сразу же после того, как один из сотрудников выложил на своей странице в социальной сети фотографии с отдыха.

Компания молодых людей решила хорошо провести время прямо на рабочем месте: парни искупались в ванне с молочной жидкостью для производства сыра «косичка»!

Артем Романов, человек, который выложил компрометирующие снимки в Сеть, сопроводил фотоотчет комментарием: «Ну а на самом деле у нас работа очень скушная))))» (орфография и пунктуация автора сохранена). Такой «отдых» возмутил общественность.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения на этом предприятии: сыр, например, готовили голыми руками, весь процесс происходил в условиях полной антисанитарии.

Здесь, судя по всему, и не слышали никогда о том, какими должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников.

Только в этом году в 14 городах России было продано более 49 тонн продукции этого предприятия.

Напомним, в Беларуси вопиющий случай особо жестокого обращения с животными в Беларуси, вызвал огромный резонанс. Шокирующие кадры сняты на ферме в Брестской области.

На любительской записи запечатлена погрузка коровы в грузовик.

Животное подняли ковшом погрузчика и просто сбросили с высоты в кузов машины. Как объясняют сами работники фермы, животное не могло самостоятельно передвигаться. И таким образом его поскорее решили отправить на бойню.

Инцидент произошел еще в ноябре 2012 года. И если бы не любительское видео, об этой истории так бы никто и не узнал.