Пятиэтажный жилой дом и строящийся тоннель обрушились в течение трех дней в Китае

Новости Китая. Срочные новости приходят из Китая. В восточном городе Фэнхуа рухнул пятиэтажный жилой дом. На место ЧП прибыли спасатели, которые разбирают завалы вручную. Под обломками могут находится десятки местных жителей.

Тем временем на северо-востоке Китая третий день продолжается поисково-спасательная операция.

12 рабочих заблокированы под завали строящегося туннеля.

Спасателям удалось протянуть к месту происшествия вентиляционную трубу и доставить пострадавшим воду и еду.

По предварительной информации, обрушение произошло в тот момент, когда строители заливали бетон для укрепления конструкций. Точные причины ЧП пока не установлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.