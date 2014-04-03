Анжелика Варум серьезно пострадала в аварии

Новости России. Уже несколько дней гастрольный тур Анжелилки Варум и Леонида Агутина проходит без Анжелики.

Завтра, 4 апреля, в Баку на концерте, в котором должны были выступать Леонид Агутин и Анжелика Варум, примет участие только Агутин.

Организаторы концертной программы в Баку (trend.az):

Вчера с нами связалась администрация Анжелики Варум и сообщила, что по состоянию здоровья популярная российская певица принять участие в концерте не сможет. Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.

Варум и Агутин попали в аварию 19 марта. ДТП произошло в городе Прокопьевске. В машину, в которой ехали Агутин и Варум, врезалась иномарка.

В больницу Варум и Агутин ехать отказались и оправились в гостиницу.

В тот вечер на сцене появился только Агутин. Певец пояснил, что Анжелика чувствует себя плохо и петь не может.

Чуть позже на своей странице в социальной сети Леонид, не уточняя диагноза, сообщил, что Анжелика идет на поправку, и скоро поклонники смогут увидеть ее на сцене.

Леонид Агутин, певец, супруг Анжелики Варум (на странице в социальной сети):

Так получилось, что в этом году наш Сибирский тур ознаменовался автомобильной аварией, в которую мы попали. Очень неприятное лобовое столкновение утром в Прокопьевске нарушило наш размеренный график гастролей. Больше всех пострадала Анжелика. Она довольно быстро идёт на поправку и скоро, очень скоро всё будет хорошо. Мы все очень благодарны ВАМ, наши зрители, за то, что купили билеты и за то, что не сдали эти билеты...

Осенью прошлого года Анжелика Варум удивила своих поклонников не только новым образом, но и композициями.

27 ноября певица презентовала свой новый альбом «Сумасшедшая». Концертная программа прошла под девизом «New Look, New Sound, New Songs» («Новый образ, Новое звучание, Новые песни»). Другая, новая Варум в клипе «Сумасшедшая». Смотрите видео.