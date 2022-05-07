Вывел из строя завод на три месяца. Чем известен Кедышко, в честь которого названа минская улица?
Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.
Сергей Шуманский, СТВ:
Улица Кедышко расположена на северо-востоке города, в Первомайском районе Минска. Ее протяженность около трех километров. Начинается от улицы Толбухина, проходит через Слепянскую водную систему, пересекается с улицами Калиновского, Натуралистов, Волгоградской, Филимонова, Славинского, Чайковского и переходит в улицу Карбышева. Названа в честь одного из организаторов и руководителей минского подполья в годы Великой Отечественной, Героя Советского Союза – Николая Александровича Кедышко.
Николай Кедышко родился 13 августа 1923 года. Был первенцем в бедной рабочей семье. Он окончил семилетку и Минскую школу фабрично-заводского обучения по специальности «маляр-штукатур». В июле 1939-го устроился на работу в областной стройтрест. Когда началась война, Кедышко было всего 18. Его семья не смогла уехать и осталась в оккупированном гитлеровцами Минске. Тогда Николай твердо решил, что будет сражаться с оккупантами.
Осенью 1941 года вместе со своими товарищами Николай Кедышко создает подпольную комсомольскую организацию, получившую наименование «Андрюша». Он становится руководителем ее штаба. В Минске у подпольщиков было несколько явочных квартир, «типография» из четырех пишущих машинок, радиоприемник, склад боеприпасов и оружия. Штаб держал постоянную связь с Минским горкомом Комсомола. Группа распространяла сводки Совинформбюро и антинемецкие листовки, устраивала побеги военнопленных, нападения на немецких солдат и офицеров.
Подпольщики под руководством Николая Кедышко совершили более 40 крупных диверсий на минских предприятиях. Так, хлебозавод «Автомат», куда устроился «на работу» Николай, они вывели из строя на три месяца, взорвав трубы. Также бойцы «Андрюши» уничтожили 10 автомашин, взорвали турбину электростанции «ТЭЦ», крупный склад боеприпасов и два бензохранилища. Они спасли от расправы гестапо и вывели из Минска к партизанам около 100 советских граждан, а вместе с ними передали на фронт оружие, боеприпасы и медикаменты. Кедышко лично убил 19 немцев, подорвал 4 немецкие автомашины и еще 11 вывел из строя.
Из характеристики Минского подпольного горкома Комсомола:
За время своей подпольной работы товарищ Кедышко показал себя как преданный своей советской отчизне. Всегда и везде был впереди. Вовлекал молодежь города Минска в активную борьбу против немецких сумасбродов. Кроме своей подпольной организации, Кедышко организовал еще две группы. Держал подпольно типографию и радиоприемники, участвовал лично в диверсиях против немецко-фашистских захватчиков.
Несмотря на все меры конспирации, немцам удалось-таки выйти на след комсомольцев. В августе 1943 года к ним нагрянули гитлеровцы. Николаю удалось бежать через окно, но его родных арестовали. Кедышко хотели вывезти из города, но он посчитал своим долгом отомстить оккупантам за всех, кто был арестован или убит во время облав. 7 ноября 1943-го на явочной квартире должна была состояться встреча патриотов. Пришел на нее и Кедышко. Он не знал, что за домом установлено наблюдение и устроена засада. Поняв, что явка провалена, Николай открыл огонь по фашистам, убив двоих. Но автоматная очередь прошила уходящему от погони Кедышко обе ноги. Подпольщик предпочел покончить с жизнью, нежели попасть в плен.
Сергей Шуманский:
8 мая 1965 года за особые заслуги и мужество, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, Николаю Кедышко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Также посмертно он был награжден орденом Ленина. Его именем в Минске названы улица и профессионально-технический колледж. На доме № 10 по улице Толбухина в память о герое размещена мемориальная доска, а во дворе школы № 85 Николаю Кедышко установлен бюст. Чтобы помнили.
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