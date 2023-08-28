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В Витебской области за пятилетку построят почти 100 ферм

28 августа 2023 13:40
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Новости Беларуси. Ставку на развитие животноводческой отрасли делают в Витебской области. За ближайшую пятилетку в регионе планируют возвести почти 100 современных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области за пятилетку построят почти 100 ферм-1

10 объектов сдадут уже в следующем году. Один из них – молочно-товарный комплекс в Оршанском районе. Он будет рассчитан на более чем 1 000 голов. В одном месте сконцентрируют помещения для животных, доильный зал, профилакторий и кормотраншеи объемом почти 15 тысяч тонн. Новый комплекс позволит увеличить количество поголовья. А значит, вырастут объемы реализации продукции и соответственно прибыль. Объект планируют сдавать в две очереди. Уже в мае следующего года сюда завезут буренок.

В Витебской области за пятилетку построят почти 100 ферм-4

Олег Макаревич, директор сельхозпредприятие «Маяк Высокое»:
С учетом того, что порядка 300 голов мы увеличим дойное стадо на момент полного заполнения данного объекта, я считаю, что прирастем мы значительно и по производству молока. Соответственно, выручка и условия труда для наших животноводов значительно улучшатся, наверное, экономическая составляющая нашего предприятия.

В Витебской области за пятилетку построят почти 100 ферм-7

Сельхозпредприятие «Маяк Высокое» занимается мясо-молочной продукцией. Поэтому особое внимание уделяют кормовой базе. В прошлом году в качестве эксперимента посеяли 90 гектаров подсолнечника. И результат превзошел ожидания. Поэтому в этом году площади под яркие солнышки увеличили.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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