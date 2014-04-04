Мать из-за ревности толкнула коляску с ребенком на рельсы в метро

Новости России. Поведение молодых родителей возмутило общественность.
Молодая мама столкнула на рельсы метро коляску со своим сыном. ЧП произошло 3 апреля поздно вечером в Екатеринбурге.
Коляска с двухмесячным Макаром завалилась на бок и упала между вагонами.
Работники станции отреагировали оперативно: отключили ток, достали коляску и вызвали полицию и врачей.
Ребенок чудом не пострадал. Хотя при падении на рельсы он мог выпасть из коляски.
Мать Макара утверждает, что толкнула коляску не на рельсы, а в сторону своего мужа, который в этот момент шел куда-то со своей приятельницей.
В этой ситуации возмущает не только поведение молодой матери, но и реакция отца. Когда коляска рухнула на рельсы, 19-летний отец даже не остановился.
С помощью записей, сделанных камерами видеонаблюдения, удалось восстановить картину произошедшего.
Молодая пара с ребенком ехали в последнем вагоне поезда. В метро мужчина встретил знакомую и решил провести время с ней.
20-летнюю мать это возмутило. Пытаясь догнать мужа, как уточняют в правоохранительных органах, гражданского, она с силой толкнула коляску с сыном в его сторону.
С места событий мужчина, впрочем, поспешил скрылся.
Очевидец утверждает, что все выглядело так, словно мать пыталась избавиться от ребенка...
Очевидец («Комсомольской правде»):
Когда я смотрел на женщину возле коляски, подумал, что она не похожа на мать. Женщина должна была быть в истерике, но вместо этого она отстраненно и спокойно давала показания. Даже несколько буднично она выглядела, будто ничего и не произошло.
Беспечность родителей, к несчастью, нередко становится причиной гибели их собственных детей.
Так, в январе 2014 года страшная трагедия произошла в Брестской области. Трое детей, оставленных без присмотра пьяной беременной матерью, погибли на пожаре.
В тот вечер мать – двадцатишетилетняя Людмила якобы ушла в магазин, заперев снаружи дом. Троих детей оставила одних.
Закрывая за собой дверь, звонкие голоса малышей она слышала в последний раз. Самой старшей из них, Каролине, было шесть, Денису – пять и младшему Владу – всего три года. Подробности произошедшего вы узнаете из видео.