Мать из-за ревности толкнула коляску с ребенком на рельсы в метро

Новости России. Поведение молодых родителей возмутило общественность.

Молодая мама столкнула на рельсы метро коляску со своим сыном. ЧП произошло 3 апреля поздно вечером в Екатеринбурге.

Коляска с двухмесячным Макаром завалилась на бок и упала между вагонами.

Работники станции отреагировали оперативно: отключили ток, достали коляску и вызвали полицию и врачей.

Ребенок чудом не пострадал. Хотя при падении на рельсы он мог выпасть из коляски.

Мать Макара утверждает, что толкнула коляску не на рельсы, а в сторону своего мужа, который в этот момент шел куда-то со своей приятельницей.

В этой ситуации возмущает не только поведение молодой матери, но и реакция отца. Когда коляска рухнула на рельсы, 19-летний отец даже не остановился.

С помощью записей, сделанных камерами видеонаблюдения, удалось восстановить картину произошедшего.

Молодая пара с ребенком ехали в последнем вагоне поезда. В метро мужчина встретил знакомую и решил провести время с ней.

20-летнюю мать это возмутило. Пытаясь догнать мужа, как уточняют в правоохранительных органах, гражданского, она с силой толкнула коляску с сыном в его сторону.

С места событий мужчина, впрочем, поспешил скрылся.

Очевидец утверждает, что все выглядело так, словно мать пыталась избавиться от ребенка...

Очевидец («Комсомольской правде»):

Когда я смотрел на женщину возле коляски, подумал, что она не похожа на мать. Женщина должна была быть в истерике, но вместо этого она отстраненно и спокойно давала показания. Даже несколько буднично она выглядела, будто ничего и не произошло.

Беспечность родителей, к несчастью, нередко становится причиной гибели их собственных детей.

Так, в январе 2014 года страшная трагедия произошла в Брестской области. Трое детей, оставленных без присмотра пьяной беременной матерью, погибли на пожаре.

В тот вечер мать – двадцатишетилетняя Людмила якобы ушла в магазин, заперев снаружи дом. Троих детей оставила одних.

Закрывая за собой дверь, звонкие голоса малышей она слышала в последний раз. Самой старшей из них, Каролине, было шесть, Денису – пять и младшему Владу – всего три года. Подробности произошедшего вы узнаете из видео.