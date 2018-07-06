Завершено расследование уголовного дела о гибели 2 детей после обрушения плиты недостроя в Могилёве

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о гибели двух детей после обрушения плиты недостроенного дома в Могилеве.

По информации СК, трагедия случилась днем 1 ноября. Плита строящегося здания упала на детей. В результате произошедшего школьник 2007 года рождения скончался на месте. Второго мальчика – 2008 года рождения – доставили в больницу, где 13 ноября ребенок скончался.

Плита обрушилась на детей в Могилеве (подробности здесь).

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» в отношении 43-летнего могилевчанина. Он на данном земельном участке самовольно строил дом, не имея соответствующего разрешения.

Следствие установило, что земельный участок, на котором находился дом, на правах собственности принадлежал 4 гражданам, один из которых заложил фундамент отдельно стоящего от иных строений дома на данном участке без согласования с соответствующими службами.

Строительство не было завершено из-за смены места жительства. Право достроить дом с последующим выкупом собственник доверил своему знакомому. Официально оформить сделку купли-продажи не представилось возможным, поскольку на данном участке уже находилось самовольно возведенное строение другого собственника. Несмотря на это мужчина приступил к строительству дома, рассчитывая впоследствии оформить данное строение в установленном законом порядке. Однако в 2010 году КГК выявил факт незаконного строения, которое подлежало сносу. Строительство было прекращено.

Мужчина не являлся собственником недостроенного объекта.

По результатам экспертизы, причиной обрушения стало длительно воздействие влаги на строительные конструкции.

В ходе расследования отмечено, что 43-летний мужчина не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствия по причине аварийности объекта. Уголовное преследование в отношении могилевчанина прекращено за отсутствием состава преступления.

Должностными лицами Могилевского горисполкома вследствие халатности не было своевременно принято решение о сносе объекта. Установлено, что 46-летний могилевчанин, который находился в должности главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома, а затем заместителя начальника и начальника вышеуказанного управления, не исполнил надлежащим образом служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. Это повлекло за собой смерть двух детей.

СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по факту смерти ребенка в Могилеве (читать далее).

Действия мужчины квалифицированы по статье «Служебная халатность». К нему применена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.