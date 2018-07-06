Прямой эфир

Под Буда-Кошелёво‍ столкнулись Nissan и МАЗ. Два человека погибли

06 июля 2018 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В деревне Дербичи Буда-Кошелёвского района случилось ДТП.  

Как сообщает МВД, около четырёх ночи Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом. За рулём иномарки находился 38-летний житель агрогородка Полыковичи Могилёвского района.  

В результате аварии водитель Nissan погиб. Ехавших с ним 48-летнего мужчину и 49-летнюю женщину госпитализировали. Оба пассажира – жители Кричева. В 5:30 утра пострадавшая скончалась.  

Летом 2018 года в Минске Mazda протаранила грузовик дорожной службы.  

Водителя и пассажира легковушки извлекали при помощи специнструмента – здесь подробнее.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка
06 июля 2018 07:52

В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка

В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов
06 июля 2018 07:14

В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов

«Получал систематические взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Подробности коррупционного скандала в Браславе
06 июля 2018 06:48

«Получал систематические взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Подробности коррупционного скандала в Браславе