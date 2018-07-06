Под Буда-Кошелёво‍ столкнулись Nissan и МАЗ. Два человека погибли

Новости Беларуси. В деревне Дербичи Буда-Кошелёвского района случилось ДТП.

Как сообщает МВД, около четырёх ночи Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом. За рулём иномарки находился 38-летний житель агрогородка Полыковичи Могилёвского района.

В результате аварии водитель Nissan погиб. Ехавших с ним 48-летнего мужчину и 49-летнюю женщину госпитализировали. Оба пассажира – жители Кричева. В 5:30 утра пострадавшая скончалась.

Летом 2018 года в Минске Mazda протаранила грузовик дорожной службы.