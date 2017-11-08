СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по факту смерти ребенка в Могилеве

Новости Беларуси. По факту смерти ребенка из-за обрушившейся кровли пустующего здания возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, 8 ноября было дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома по статье «служебная халатность».

Дело было возбуждено из-за невыполнения требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведённых построек, что по неосторожности повлекло за собой смерть ребенка впоследствии.