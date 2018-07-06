В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов

Новости Беларуси. 5 июля в Бобруйске автомобиль оставил без электричества около сотни домов.

Как сообщается на сайте газеты «Вечерний Бобруйск», на улице Кирова микроавтобус врезался в опору линии электропередач. Бетонный столб сломался, рухнул и оттянулся на несколько метров. Из-за произошедшего примерно сто частных домов и две многоэтажки оказались обесточены.