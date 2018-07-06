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В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов

06 июля 2018 07:14
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Новости Беларуси. 5 июля в Бобруйске автомобиль оставил без электричества около сотни домов.  

В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов-1

Как сообщается на сайте газеты «Вечерний Бобруйск», на улице Кирова микроавтобус врезался в опору линии электропередач. Бетонный столб сломался, рухнул и оттянулся на несколько метров. Из-за произошедшего примерно сто частных домов и две многоэтажки оказались обесточены.  

В Бобруйске микроавтобус врезался в опору линии электропередач и обесточил сотни домов-4

Проводятся ремонтные работы. Водитель транспортного средства скрылся, оставив машину на месте ДТП. Личность владельца микроавтобуса устанавливается.  

Весной 2018 года в Минске троллейбус врезался в столб.  

Десять человек пострадали – здесь подробнее.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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