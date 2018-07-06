В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка

Новости Беларуси. Вечером 4 июля пьяная компания сбросила с балкона 3 этажа по улице Смоленской щенка ( 2-3 месяца).

Как сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте», на визг щенка сразу сбежались соседи, вызвали милицию. Ксения (так зовут очевидца происшествия) и неравнодушные люди отвезли собаку в ветеринарную клинику «Кот и пес» на улице Димитрова.

Ветеринар сказал, что есть сильные ушибы, повреждена шея, но обошлось без переломов. Елизавета (так называла собаку выбежавшая хозяйка) дрожит, боится людей, визжит, когда до нее дотрагиваются.