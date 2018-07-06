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В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка

06 июля 2018 07:52
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Новости Беларуси. Вечером 4 июля пьяная компания сбросила с балкона 3 этажа по улице Смоленской щенка ( 2-3 месяца).  

Как сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте», на визг щенка сразу сбежались соседи, вызвали милицию. Ксения (так зовут очевидца происшествия) и неравнодушные люди отвезли собаку в ветеринарную клинику «Кот и пес» на улице Димитрова.  

Ветеринар сказал, что есть сильные ушибы, повреждена шея, но обошлось без переломов. Елизавета (так называла собаку выбежавшая хозяйка) дрожит, боится людей, визжит, когда до нее дотрагиваются.  

В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка-1

Фото: vk.com/priut_vitebsk  

Сейчас щенок находится в ветклинике. Ксения собирается найти животному новых хозяев, просит откликнуться тех, кто мог бы забрать собаку себе или помочь с ее устройством.  

Осенью прошлого года женщина на глазах у дочки выбросила собаку с 8 этажа.  

Собака погибла – здесь подробнее.  

# Вандализм и живодерство # происшествия

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