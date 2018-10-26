Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору

Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске.

Как сообщает СК, подозреваемый неоднократно судим. После проведения ряда экспертиз установлено, что фигурант не страдал психическими расстройствами и осознавал опасность своих действий.

Были допрошены более 30 свидетелей, в числе которых соседи злоумышленника и ряд правоохранителей. Приняты меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Гражданину предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью». Обвиняемый содержится под стражей.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске