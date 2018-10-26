Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору

Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске.
Как сообщает СК, подозреваемый неоднократно судим. После проведения ряда экспертиз установлено, что фигурант не страдал психическими расстройствами и осознавал опасность своих действий.
Были допрошены более 30 свидетелей, в числе которых соседи злоумышленника и ряд правоохранителей. Приняты меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Гражданину предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью». Обвиняемый содержится под стражей.
Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске
Фото: Следственный комитет
Ранее стало известно, что 20 июля 27-летняя и 26-летняя женщины в одном из увеселительных заведений Бобруйска познакомились с 36-летним местным жителем. Через некоторое время компания решила продолжить общение дома у мужчины.
В квартире между девушками и бобруйчанином произошла ссора, в ходе которой фигурант нанёс женщинам многочисленные удары руками, ножом и молотком. Пострадавшие скончались на месте.
Перед происшествием девушки позвонили в милицию, но не смогли сказать точный адрес, назвав только улицу. Когда правоохранители установили местонахождение женщин, преступление уже было совершено. Отмечается, что предотвратить его не представилось возможным.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Летом 2018 года подозреваемый в двойном убийстве в Бобруйске мужчина признал свою вину.
Также уточнялось, что фигурант сотрудничает со следователями (подробнее здесь).