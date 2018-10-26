В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который что-то выкопал у столба

Новости Беларуси. В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который вёз наркотики.

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель такси сказал сотрудникам ГАИ, что пассажир попросил сделать промежуточную остановку в районе улицы Багратиона, а в конце маршрута он выкопал что-то возле осветительного столба и забрал это.

Инспекторы сообщили о подозрениях таксиста оперативникам и до их прибытия удерживали пассажира. Прибывшие правоохранители провели обыск и обнаружили у парня свёрток с порошком массой примерно 0,6 граммов. Вещество было отправлено на исследование.