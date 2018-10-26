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В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который что-то выкопал у столба

26 октября 2018 11:19
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Новости Беларуси. В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который вёз наркотики.  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель такси сказал сотрудникам ГАИ, что пассажир попросил сделать промежуточную остановку в районе улицы Багратиона, а в конце маршрута он выкопал что-то возле осветительного столба и забрал это.  

Инспекторы сообщили о подозрениях таксиста оперативникам и до их прибытия удерживали пассажира. Прибывшие правоохранители провели обыск и обнаружили у парня свёрток с порошком массой примерно 0,6 граммов. Вещество было отправлено на исследование.  

В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который что-то выкопал у столба-1

Фото: ЦА ГКСЭ Республики Беларусь  

Экспертиза показала, что в порошке есть психотроп «Альфа-PVP».  

В отношении ранее судимого 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.  

Осенью 2018 года в Минске милиционеры прибыли на вызов об изнасиловании.  

Эта информация не подтвердилась, но правоохранители нашли опасный психотроп (здесь подробности).  

# Наркотики # происшествия

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