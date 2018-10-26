Пистолет ТТ и револьвер: два жителя Орши задержаны за торговлю оружием

Новости Беларуси. 24 октября правоохранители задержали с поличным двух безработных жителей Орши, которые продавали оружие.

Как сообщает МВД, во время сделки 63-летний и 35-летний подозреваемые продавали пистолет ТТ и револьвер системы Нагана за 1,2 тысячи долларов.

Известно, что 4 сентября 2018 года в Дубровенском районе фигуранты продали самодельный пистолет под патроны калибра 9 мм с глушителем и пистолет «Беретта» такого же калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Также сообщается, что один из задержанных ранее был судим по статье «Торговля людьми».

Устанавливаются возможные места хранения другого оружия и боеприпасов.

Милиционеры рассказывают о ещё нескольких случаях своей деятельности. 30 августа у 50-летней оршанки были изъяты товарно-материальные ценности, которая та собиралась продать без уплаты налогов. В сентябре правоохранители изъяли оружие и боеприпасы у витеблянина. В октября были задержаны с поличным два злоумышленника, которые вымогали деньги у оршанца, применяя насилие.

Летом 2018 года женщина купила квартиру в Минске.