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СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома

26 октября 2018 08:07
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Новости Беларуси. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц.

Как сообщает СК, данное уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.   

# Коррупция # происшествия

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