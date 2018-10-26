СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома

Новости Беларуси. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц.

Как сообщает СК, данное уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.