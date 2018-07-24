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Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске

24 июля 2018 11:59
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Новости Беларуси. Двойное убийство в Бобруйске носило сугубо бытовой характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкое преступление 24 июля прокомментировал министр внутренних дел.

Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске-1

Как сообщил Игорь Шуневич, будет проведено в том числе служебное расследование.

Напомним, ранее судимый за убийство житель Бобруйска жестоко расправился с двумя девушками. Их тела со следами насильственной смерти были обнаружены в квартире мужчины. Как стало известно, накануне они отдыхали в кафе, а затем вместе уехали на такси.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске-4

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске-6

Одна из жертв до трагического момента успела позвонить в милицию, но неверно назвала номер дома. В нужную квартиру правоохранители попали слишком поздно.  

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я полагаю, что для нас там очень много вопросов в ходе расследования и служебного расследования в том числе будет с точки зрения профилактики, с точки зрения контроля за поведением лиц, ранее совершавших преступления. Оперативности реагирования также будут давать сегодня оценку. Полагаю, что нам стоит еще раз задуматься и пересмотреть профессионализм в этой части выбывающих следственно-оперативных групп.

24 июля в Бресте проходит выездная коллегия МВД. Участники обсуждают криминогенную обстановку в регионе.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске-9

# Убийство # происшествия # Игорь Шуневич # Фотофакт

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