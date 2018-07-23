Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске

Как стало известно, накануне они отдыхали в кафе, а затем вместе уехали на такси. Одна из жертв до трагического момента успела позвонить в милицию.

Новости Беларуси. В Бобруйске задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства двух девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела со следами насильственной смерти были обнаружены в квартире мужчины.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Установлено, что 36-летний житель районного центра познакомился в кафе с двумя девушками. После распития спиртных напитков все вместе они направились к нему в квартиру, где он проживал. Через некоторое время девушки были обнаружены мертвыми.

В настоящее время готовятся материалы для предъявления обвинения. Проведены следственные действия, в том числе с подозреваемым, он дает показания.

Мотив совершения данного жестокого преступления устанавливается.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Известно, что задержанный нигде не работает и уже не раз был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сейчас готовятся все необходимые материалы для его обвинения. Возбуждено уголовное дело.