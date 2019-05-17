Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида

Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в общественном месте. С помощью нелегальной корочки тот надеялся избежать правосудия, рассказали в программе «Экстренный вызов».
В итоге – только усугубил положение дел. Подделку подтвердила экспертиза. Сейчас инспекторы выясняют, какими ещё льготами по липовому удостоверению успел воспользоваться пенсионер. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Возбуждены уголовные дела по статье 380 Уголовного кодекса РБ «Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».