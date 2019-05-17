Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида

Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в общественном месте. С помощью нелегальной корочки тот надеялся избежать правосудия, рассказали в программе «Экстренный вызов».