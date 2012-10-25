В Минске 85-летняя старушка погибла из-за курения

Новости Беларуси. В понедельник в больнице скорой помощи от ожогов скончалась 85-летняя минчанка. Травмы она получила накануне ночью, когда курила в туалете. По неосторожности старушки, на ней загорелась одежда, что стало причиной возгорания.

С ожогами 1-3 степеней на площади 35% тела бабушку доставили в больницу. В момент происшествия 66-летняя дочь старушки, с которой они жили в одной квартире, спала в соседней комнате.

Одной из наиболее частых причин пожара является курение в постели, особенно в нетрезвом виде.

Так, в начале октября в Лидском районе мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты. Засыпая, брат хозяйки квартиры обронил в кровать сигарету. В данном случае все закончилось относительно благополучно и для курильщика и для его родственников: повреждена кровать и матрац, напольное покрытие.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: если человек позволяет себе курить дома, а тем более в постели и в нетрезвом состоянии, необходима особая бдительность со стороны домочадцев и соседей.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ:

Следует периодически напоминать курящим людям о последствиях курения в нетрезвом состоянии, приводить примеры, убеждать в необходимости соблюдения мер безопасности. Даже если человек кажется безнадежным, никого еще не оскорбило искреннее человеческое участие. Задача каждого из нас – предвидеть и предупреждать возникновение возможных чрезвычайных ситуаций.