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По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын

13 октября 2019 13:41
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Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.   

По информации Следственного комитета, подозреваемым признан 32-летний мужчина – сын погибшей женщины. Его задержали.  

По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын-1

Фото: СК 

Продолжается расследование. С участием подозреваемого проводится проверка показаний на месте.  

Ранее сообщалось, что 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины (читать далее).  

# Убийство # происшествия

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