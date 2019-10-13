По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын

Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.
По информации Следственного комитета, подозреваемым признан 32-летний мужчина – сын погибшей женщины. Его задержали.
Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.
По информации Следственного комитета, подозреваемым признан 32-летний мужчина – сын погибшей женщины. Его задержали.
Фото: СК
Продолжается расследование. С участием подозреваемого проводится проверка показаний на месте.
Ранее сообщалось, что 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины (читать далее).