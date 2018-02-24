Задержаны 12 жителей Минска: МВД раскрыло преступную схему закупок медтехники

Новости Беларуси. 12 жителей Минска задержаны по подозрению в мошеннической схеме закупок медицинской техники. В некоторых случаях стоимость оборудования завышалась в 14 раз.

Как сообщает МВД РБ, была выявлена преступная схема закупок медтехники за бюджетные средства для медучреждений Беларуси. В ходе расследования стало известно, что организаторами криминальной схемы являются жители Минска.

Подозреваемые подменяли товаросопроводительные документы и завышали стоимость оборудования иностранного производства в 2-3 раза, а иногда – до 14 раз. Поставлялась медтехника через подконтрольные компании, которые были зарегистрированы в Беларуси, Эстонии и Великобритании.

В 2014 году только по одному контракту на поставку онкодиспансеру медтехники на сумму 7 млн евро на посреднических услугах было заработано 4 млн евро.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 12 человек задержаны, изъяты иностранная валюта и ТС премиум-класса. На недвижимость наложен арест. Подозреваемые уже выплатили 1,5 млн евро. Проводятся мероприятия, направленные на полное возмещение ущерба, причинённого государственному бюджету.

Расследование продолжается.

Зимой 2018 года суд огласил приговор брестчанину, который повредил свой Bentley ради страховки.