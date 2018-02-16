Повредившему ради страховки свой Bentley жителю Бреста грозит 7 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 16 февраля в суде Московского района был оглашён приговор жителю Бреста, который хранил стреляющую ручку.

Как сообщается на сайте Брестского областного суда, мужчина признан виновным по четырем статьям УК РБ. Брестчанину назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Помимо этого обвиняемому придётся понести серьёзные финансовые убытки.

Мужчина должен выплатить почти 22 тысячи рублей одному из потерпевших и вернуть страховой компании более 60 тысяч рублей. Пару лет назад за собственноручно повреждённый Bentley Continental он получил более 492 миллионов неденоминированных рублей страховки.

Ранее сообщалось, что обвиняемый путём обмана заполучил 40 тысяч долларов и 317 миллионов неденоминированных рублей.

В рамках расследования дома у мужчины была найдена стреляющая ручка. Эксперты отметили, что ручка напоминает приспособление Джеймса Бонда.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В январе 2018 года сообщалось об изъятии необычной ручки в Бресте.