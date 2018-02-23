Прямой эфир

В Ивановском районе произошла утечка нефти

23 февраля 2018 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 23 февраля в МЧС сообщили о падении давления в магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест» и появлении нефтяного пятна в Ивановском районе недалеко от деревни Старые Кленки.  

В Ивановском районе произошла утечка нефти-1

Фото: МЧС Беларуси  

К моменту прибытия сотрудников МЧС нефть разлилась на площади 30х120 метров. Повреждённый участок отключён, перекачка идёт по другим ниткам трубопровода.  

В Ивановском районе произошла утечка нефти-4

Фото: МЧС Беларуси  

Сбор нефти осуществляется работниками ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В то же время спасатели обеспечивают пожарную безопасность и следят за обстановкой.  

В Ивановском районе произошла утечка нефти-7

Фото: МЧС Беларуси  

Устанавливаются причины произошедшего.  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован
23 февраля 2018 12:44

В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован

В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук
23 февраля 2018 12:01

В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук

В Пинске Ford сбил идущую по проезжей части школьницу
23 февраля 2018 08:51

В Пинске Ford сбил идущую по проезжей части школьницу