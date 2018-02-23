В Ивановском районе произошла утечка нефти

Новости Беларуси. Утром 23 февраля в МЧС сообщили о падении давления в магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест» и появлении нефтяного пятна в Ивановском районе недалеко от деревни Старые Кленки.

Фото: МЧС Беларуси

К моменту прибытия сотрудников МЧС нефть разлилась на площади 30х120 метров. Повреждённый участок отключён, перекачка идёт по другим ниткам трубопровода.

Фото: МЧС Беларуси

Сбор нефти осуществляется работниками ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В то же время спасатели обеспечивают пожарную безопасность и следят за обстановкой.

Фото: МЧС Беларуси