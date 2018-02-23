Прямой эфир

В Гродно Mercedes сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе

23 февраля 2018 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно автомобиль сбил женщину с ребенком.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, утром 23 февраля Mercedes на пешеходном переходе наехал на женщину, которая несла на руках ребенка.

Автомобиль ехал в левом ряду.

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Mercedes двигался по улице Весенней в левом ряду в направлении Поповича. В то время, когда справа от автомобиля шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно.

29-летняя женщина была госпитализирована.

В конце декабря в Витебске на пешеходном переходе водитель сбил женщину с двумя детьми.

Коляска проехала по дороге 10 метров – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивановском районе произошла утечка нефти
23 февраля 2018 13:48

В Ивановском районе произошла утечка нефти

В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован
23 февраля 2018 12:44

В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован

В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук
23 февраля 2018 12:01

В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук