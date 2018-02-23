В Гродно Mercedes сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Гродно автомобиль сбил женщину с ребенком.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, утром 23 февраля Mercedes на пешеходном переходе наехал на женщину, которая несла на руках ребенка.

Автомобиль ехал в левом ряду.

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Mercedes двигался по улице Весенней в левом ряду в направлении Поповича. В то время, когда справа от автомобиля шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно.

29-летняя женщина была госпитализирована.

В конце декабря в Витебске на пешеходном переходе водитель сбил женщину с двумя детьми.