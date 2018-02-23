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В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован

23 февраля 2018 12:44
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Новости Беларуси. Днём 22 февраля в Минске упал подъёмник с высоты четвёртого этажа. Пострадал плотник-столяр.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску, из-за падения рабочий получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение.  

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:  
Падение подъемника, где находился 49-летний рабочий, произошло при работах по гидроизоляции балконов.  

Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.  

Осенью прошлого года в Минске рабочий упал в шахту лифта с пятого этажа.  

Спасатели извлекли пострадавшего – подробнее здесь.  

# происшествия # Падение с высоты # Марина Дранькова

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