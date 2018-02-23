В Минске с высоты 4-го этажа рухнул подъёмник с рабочим. Мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. Днём 22 февраля в Минске упал подъёмник с высоты четвёртого этажа. Пострадал плотник-столяр.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску, из-за падения рабочий получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:

Падение подъемника, где находился 49-летний рабочий, произошло при работах по гидроизоляции балконов.

Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Осенью прошлого года в Минске рабочий упал в шахту лифта с пятого этажа.