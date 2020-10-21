«Я в противоправных деяниях не участвовал». Что говорит белорус, который разбил стекло в машине ОМОН?

Новости Беларуси. Задержан один из протестующих во время очередной воскресной акции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент случился 11 октября на улице Притыцкого. Группа агрессивно настроенных людей препятствовала задержанию участника несанкционированных массовых мероприятий.
Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло служебного автомобиля, а затем набросился и на правоохранителей (читайте здесь).
– Вы же понимаете, какие могут быть последствия этого? Статья серьезная.
– Понимаю.
– Раскаиваетесь вы в этом?
– В чем?
– В том что участвовали, как минимум ходили.
– Как минимум ходил? Нет, не раскаиваюсь.
– А в том, что участвовали, возможно, в противоправном деянии?
– Я не хочу на этот вопрос отвечать. Я не знаю, я в противоправных деяниях не участвовал.
– По вашему мнению, препятствовать деятельности сотрудников милиции – это противоправное деяние или нет?
– Ну по закону это противоправное деяние.
А это уже Гродно. 40-летний мужчина решил «показать себя во всей красе» сотрудникам милиции и окружающим. Около трех часов ночи гродненец находился в одном из увеселительных заведений по улице Горького. Гражданин вышел на улицу и увидел там милицейскую машину. Руководствуясь хулиганским мотивом, тут же перешел к необъяснимым действиям.
Происходящее видели другие отдыхающие, которые сняли все на видео и разместили в одном из Telegram-каналов. Благодаря этому оперативники смогли установить его личность. По статье хулиганство возбуждено уголовное дело.
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