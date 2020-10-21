«Я в противоправных деяниях не участвовал». Что говорит белорус, который разбил стекло в машине ОМОН?

Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло служебного автомобиля, а затем набросился и на правоохранителей ( читайте здесь ).

Новости Беларуси. Задержан один из протестующих во время очередной воскресной акции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Вы же понимаете, какие могут быть последствия этого? Статья серьезная. – Понимаю. – Раскаиваетесь вы в этом? – В чем? – В том что участвовали, как минимум ходили. – Как минимум ходил? Нет, не раскаиваюсь. – А в том, что участвовали, возможно, в противоправном деянии? – Я не хочу на этот вопрос отвечать. Я не знаю, я в противоправных деяниях не участвовал. – По вашему мнению, препятствовать деятельности сотрудников милиции – это противоправное деяние или нет? – Ну по закону это противоправное деяние.

А это уже Гродно. 40-летний мужчина решил «показать себя во всей красе» сотрудникам милиции и окружающим. Около трех часов ночи гродненец находился в одном из увеселительных заведений по улице Горького. Гражданин вышел на улицу и увидел там милицейскую машину. Руководствуясь хулиганским мотивом, тут же перешел к необъяснимым действиям.

Происходящее видели другие отдыхающие, которые сняли все на видео и разместили в одном из Telegram-каналов. Благодаря этому оперативники смогли установить его личность. По статье хулиганство возбуждено уголовное дело.

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