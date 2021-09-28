В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео

Ольга Шерснева, СТВ:

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов радикал открыл огонь на поражение. Маргинал и особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. Ответным огнем преступник был уничтожен. На данный момент известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».