«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных

Новости Беларуси. Возвращаемся к теме убийства сотрудника Комитета государственной безопасности. Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Маргинал и особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. Ответным огнем преступник был уничтожен. На данный момент известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» – сообщает Следственный комитет. Что особо цинично, инцидент на свои камеры фиксировали преступник и его жена. По кадрам понятно, что к убийству они готовились заранее. В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео

От полученных ранений сотрудник скончался. И тут снова так называемые невероятные вышли за грань добра и зла. Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника и его родных. Мы приносим извинения, что вынуждены это показать. Кажется, что уже нет того преступления, которое сторонники якобы мирных перемен не оправдали.