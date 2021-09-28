Прямой эфир

«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных

28 сентября 2021 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возвращаемся к теме убийства сотрудника Комитета государственной безопасности. Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Маргинал и особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. Ответным огнем преступник был уничтожен. На данный момент известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» – сообщает Следственный комитет. Что особо цинично, инцидент на свои камеры фиксировали преступник и его жена. По кадрам понятно, что к убийству они готовились заранее.

В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео

«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных-4

От полученных ранений сотрудник скончался. И тут снова так называемые невероятные вышли за грань добра и зла. Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника и его родных. Мы приносим извинения, что вынуждены это показать. Кажется, что уже нет того преступления, которое сторонники якобы мирных перемен не оправдали.

«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных-7

«Лучше бы двоих застрелил». Комментаторы в Сети поливают грязью убитого сотрудника КГБ и его родных-9

Против Беларуси объявлена террористическая война, и жертвой БЧБ-радикалов может стать каждый. Мы приносим соболезнования родным и близким сотрудника Комитета госбезопасности.

# Убийство # происшествия # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео
28 сентября 2021 17:38

В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео

«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги
27 сентября 2021 14:25

«Проходили ли вы вакцинацию?» Мошенники предлагают пройти опрос и похищают деньги

Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие
27 сентября 2021 13:35

Под Столбцами девушка на Peugeot выехала на встречную и столкнулась с Mitsubishi. Есть пострадавшие