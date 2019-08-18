«Знакомился с женщинами, продававшими автомобили». Минчанин выманил у продавцов автомобилей свыше $100 тысяч

Новости Беларуси. В Минске задержали мошенника, который обманул доверчивых продавцов автомобилей на десятки тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих жертв злоумышленник находил на различных интернет-сайтах, причем интересовали его только женщины. Наладив контакт, мужчина предлагал дамам помочь сбыть иномарку дороже заявленной суммы. После продажи деньги присваивал и на звонки больше не отвечал.

Установлено, что он путем анализа объявлений в интернете знакомился с женщинами, продававшими автомобили. В дальнейшем под предлогом осуществления предпродажной подготовки, оказания помощи в продаже, а также получения денег на развитие бизнеса по продажам автозапчастей мошенническим путем похищал принадлежащие им денежные средства и автомобили.

Преступления совершались на территории города Минска, а также Минской области.

На данный момент установлено более десяти потерпевших. Общая сумма ущерба – около 100 тысяч долларов. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.