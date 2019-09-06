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В Гродненской области за день в авариях пострадали три человека

06 сентября 2019 16:45
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Новости Беларуси. 5 сентября около пяти часов вечера в Гродненской области в двух авариях пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, первое ДТП случилось возле деревни Енчи Вороновского района. 33-летний водитель ВАЗа не учёл состояние проезжей части, в результате чего машину занесло. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В аварии пострадали водитель и пассажир транспортного средства.

В Гродненской области за день в авариях пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Второй случай имел место в Лиде. На 7 км дороги Западный обход мотоциклист на BMW выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автомобиль Ford. Произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом ключицы.

В Гродненской области за день в авариях пострадали три человека-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По фактам этих аварий проводятся проверки.

На неделе в Узденском районе столкнулись Renault и BMW.

Пострадали два человека – подробнее здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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