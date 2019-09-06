В Гродненской области за день в авариях пострадали три человека

В аварии пострадали водитель и пассажир транспортного средства.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, первое ДТП случилось возле деревни Енчи Вороновского района. 33-летний водитель ВАЗа не учёл состояние проезжей части, в результате чего машину занесло. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Новости Беларуси. 5 сентября около пяти часов вечера в Гродненской области в двух авариях пострадали три человека.

Второй случай имел место в Лиде. На 7 км дороги Западный обход мотоциклист на BMW выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автомобиль Ford. Произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом ключицы.