В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка

Новости Беларуси. 6 сентября около половины шестого вечера в Столбцовском районе в аварии погибла девушка. Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на 284 км трассы М1 в направлении Минска. Предварительно, 18-летняя водитель Fiat не успела перестроиться перед останавливавшейся фурой.

Фото: МВД Беларуси

Легковушку вынесло на встречную полосу, где в бок машины врезалась Skoda. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Водитель Skoda был доставлен в медучреждение для обследования.

Фото: МВД Беларуси

Водители были трезвы.

Фото: МВД Беларуси