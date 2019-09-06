В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка

Новости Беларуси. 6 сентября около половины шестого вечера в Столбцовском районе в аварии погибла девушка.
Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на 284 км трассы М1 в направлении Минска. Предварительно, 18-летняя водитель Fiat не успела перестроиться перед останавливавшейся фурой.
Легковушку вынесло на встречную полосу, где в бок машины врезалась Skoda. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Водитель Skoda был доставлен в медучреждение для обследования.
На прошлой неделе в Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус.
В Mercedes Sprinter находились четыре человека – здесь подробности.