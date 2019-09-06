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В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка

06 сентября 2019 17:05
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Новости Беларуси. 6 сентября около половины шестого вечера в Столбцовском районе в аварии погибла девушка.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на 284 км трассы М1 в направлении Минска. Предварительно, 18-летняя водитель Fiat не успела перестроиться перед останавливавшейся фурой.

В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка-1

Фото: МВД Беларуси

Легковушку вынесло на встречную полосу, где в бок машины врезалась Skoda. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Водитель Skoda был доставлен в медучреждение для обследования.

В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка-4

Фото: МВД Беларуси

Водители были трезвы.

В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка-7

Фото: МВД Беларуси

На прошлой неделе в Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус.

В Mercedes Sprinter находились четыре человека – здесь подробности.

# Авария в Минской области # происшествия

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