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Зацепившись за воздушного змея, 4-летний мальчик упал с 20-метровой высоты и разбился

17 марта 2015 14:05
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Новости Вьетнама. Запуск воздушных змеев во Вьетнаме закончился трагедией.

Один из тросов случайно обмотался вокруг ног четырехлетнего Ван Миня, и ребенка подняло в воздух. Сильный порыв ветра унес мальчика на 20-метровую высоту.

Мальчик сорвался и разбился насмерть.

Все произошло на глазах многочисленных гостей мероприятия. В тот день в небе кружили несколько десятков воздушных змеев.

Очевидцы сняли трагический инцидент на камеру мобильного телефона. Люди, ставшие случайными свидетелями трагедии, не сразу разглядели в небе ребенка, решив, что к воздушному змею привязана плюшевая игрушка.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

На прошлой неделе несчастный случай унес жизнь 20-летней россиянки. Утром девушка пошла гулять с собакой. И домой уже не вернулась. По предварительной информации, она погибла от удара по голове сосулькой, упавшей с крыши 14-этажного жилого дома. Подробности трагедии здесь.

# происшествия # Несчастный случай

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