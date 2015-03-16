Женщина, убившая в Бресте своего 5-месячного сына, получила 15 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы. 16 марта в Беларуси объявлен приговор по резонансному делу.

Жительница Бреста убила своего 5-месячного сына. Мотив женщина объяснила во время слушаний: малыш докучал ей плачем. Мальчика не удалось спасти в больнице, куда привез его отец.

Трагедия, которая потрясла своей жестокостью, разыгралась в одной из квартир Бреста 22 ноября 2014 года. 20-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе с близкой родственницей, а в это время в кроватке плакал ее 5-месячный сын. Успокаивать младенца молодая мама принялась лишь после того, как гости ушли. Позже ее «воспитательным» приемам ужаснулись даже опытные медики. Но в тот роковой вечер соседи отметили: ночью ребенок не плакал.

Соседка:

Я запомнила, что первый снег выпал. Слышала, что ребенок плакал. Утром прихожу и услышала, что она плачет. Думаю: ничего себе, то ребенок плакал.

Утром о трагедии узнали не только соседи – за жизнь маленького Саши переживал весь город. Уже на суде муж обвиняемой расскажет: когда вернулся домой с ночной смены, его насторожили звуки, которые доносились из кроватки: ребенок тихо хрипел и стонал.

Мужчина разбудил жену и вопреки ее желанию вызвал скорую. Но медики оказались бессильны. На пятые сутки от полученных травм малыш скончался. Уже после врачи расскажут: на теле ребенка насчитали не менее 28 тяжких телесных повреждений.

Нина Герасимук, судья Брестского областного суда:

Положила ребенка на диван. Когда он плакал, нанесла ему шесть ударов ладонью руки в область головы. Потом взяла его на руки, так как он плакал, бросила его на диван головой в обтянутый тканью деревянный подлокотник. От этого на затылке сына образовалась гематома.

В ходе судебных разбирательств было установлено: после нанесения побоев малышу женщина легла спать. Утром ни мужу, ни врачам в содеянном не призналась. Видимые повреждения пыталась объяснить аллергией, в больницу с ребенком ехать отказалась и всячески затягивала сборы.

Суд признал женщину виновной в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Ближайшие полтора десятилетия ей предстоит провести в колонии.

Нина Герасимук, судья Брестского областного:

Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Кроме того, суд обязал обвиняемую выплатить моральную компенсацию отцу ребенка в размере 100 миллионов рублей.

Елена Лещенко, начальник отдела прокуратуры Брестской области по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам:

Приговор по квалификации постановлен в соответствии с позицией государственного обвинения, поэтому мы с приговором согласны. Что касается меры наказания, то государственное обвинение предлагало 17 лет лишения своды. Судом назначено 15 лет лишения свободы. Меру наказания мы оспаривать не намерены.

В своем последнем слове обвиняемая уверяла: своего ребенка она любила, и просила суд не слишком жестоко наказывать за содеянное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, приговор в законную силу еще не вступил. У родственников погибшего малыша и самой обвиняемой на обжалование есть 10 дней.