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В Минске 16 марта на пожаре спасли девушку

16 марта 2015 10:29
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Новости Беларуси. В Минске 16 марта на пожаре спасли девушку. Возгорание произошло в одной из многоэтажек на улице Голубева. По прибытии на место происшествия спасатели увидели, что в окне на пятом этаже, укрываясь от пламени, стоит девушка. Ее спустили на землю с помощью автолестницы. С шестого этажа эвакуировали еще двоих человек.

В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Бендега, очевидец:
Сотрудники МЧС отреагировали быстро. Девушка стояла на окне. Ее сотрудники спасли, сняли с окна, девушку забрала скорая.   

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
На момент прибытия наших подразделений в окне пятого этажа горящей квартиры находилась 28-летняя дочь хозяйки квартиры, которая при помощи автолестницы была спасена нашими подразделениями. С отравлениями продуктами горения ее доставили в больницу. Причины пожара в настоящий момент  устанавливаются. Огонь повредил имущество в квартире, также закопчена сама квартира.  

# происшествия # Пожар в доме # Виталий Дембовский

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