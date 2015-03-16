Прямой эфир

В Брянской области столкнулись фура и маршрутка: погибли 16 человек

16 марта 2015 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Брянской области выясняют обстоятельства трагедии, которая унесла жизни 15 человек.  Серьезное  ДТП  произошло ночью 16 марта на 65-м километре автодороги Брянск– Новозыбков.

Уже известно, что все жертвы этой аварии —  граждане Узбекистана. На месте инцидента работают правоохранители.

По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем.

Удар был такой силы, что сиденья в пассажирском транспортном средстве сошли с крепежей и вылетели через окна автомобиля, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

***

Число жертв ДТП в Брянской области России продолжает расти. Полиция сообщает, что страшная авария унесла жизни 16 человек. 

Стало известно, что жертвы этой трагедии — жители Узбекистана и один россиянин. На месте инцидента работают правоохранители. Часть автотрассы Брянск–Новозыбков сейчас перекрыта. 

# происшествия # Аварии # Аварии в России

Другие новости рубрики

Все новости
Названа возможная причина пожара в Новодевичьем монастыре в Москве
16 марта 2015 08:09

Названа возможная причина пожара в Новодевичьем монастыре в Москве

Француз пытался увезти в Ниццу русскую жену, спрятав в чемодане
15 марта 2015 16:13

Француз пытался увезти в Ниццу русскую жену, спрятав в чемодане

Минск: На заводе обокрали рабочих во время смены (видео)
15 марта 2015 14:53

Минск: На заводе обокрали рабочих во время смены (видео)