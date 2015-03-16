В Брянской области столкнулись фура и маршрутка: погибли 16 человек

Новости России. В Брянской области выясняют обстоятельства трагедии, которая унесла жизни 15 человек. Серьезное ДТП произошло ночью 16 марта на 65-м километре автодороги Брянск– Новозыбков.

Уже известно, что все жертвы этой аварии — граждане Узбекистана. На месте инцидента работают правоохранители.

По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем.

Удар был такой силы, что сиденья в пассажирском транспортном средстве сошли с крепежей и вылетели через окна автомобиля, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

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Число жертв ДТП в Брянской области России продолжает расти. Полиция сообщает, что страшная авария унесла жизни 16 человек.

Стало известно, что жертвы этой трагедии — жители Узбекистана и один россиянин. На месте инцидента работают правоохранители. Часть автотрассы Брянск–Новозыбков сейчас перекрыта.