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Минск: упавшая с крыши наледь повредила припаркованные авто на Коммунистической

28 января 2016 18:45
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Новости Беларуси. Оттепель в столице сыграла злую шутку с автомобилистами. Сразу несколько машин пострадали от схода ледяных пластов с крыш. В одном из дворов по улице Коммунистической наледь серьезно повредила сразу два припаркованных рядом авто. У машин продавлены крыши и разбиты стекла.

По предварительным данным, автомобили были припаркованы в неположенном месте. А около дома видны фрагменты ограждения. Однако специалисты не исключают, что оно было повреждено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Погода в Беларуси # авто # Екатерина Шелег

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