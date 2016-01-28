Минск: упавшая с крыши наледь повредила припаркованные авто на Коммунистической

Новости Беларуси. Оттепель в столице сыграла злую шутку с автомобилистами. Сразу несколько машин пострадали от схода ледяных пластов с крыш. В одном из дворов по улице Коммунистической наледь серьезно повредила сразу два припаркованных рядом авто. У машин продавлены крыши и разбиты стекла.

По предварительным данным, автомобили были припаркованы в неположенном месте. А около дома видны фрагменты ограждения. Однако специалисты не исключают, что оно было повреждено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.